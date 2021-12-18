В Раде предположили побег Порошенко в Москву

Бывший президент Украины может попытаться сбежать из страны и правосудия в Москву, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ [Facebook] и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» – написал депутат в своем Facebook.

Он прикрепил к посту фото из киевского аэропорта Борисполь, на котором Порошенко стоит в очереди в терминале.

Накануне Порошенко покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, это подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».

В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.