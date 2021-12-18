В Южной Корее по ошибке привили младенца вакциной от COVID

Медики в Южной Корее ошиблись и ввели 7-месячному ребенку взрослую дозу вакцины от коронавируса вместо прививки от гриппа, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти города Соннам.

Инцидент произошел 29 сентября. Ребенку ввели дозу вакцины Moderna от коронавируса для взрослого человека. Препарат предназначался для матери ребенка, передает РИА «Новости».

Ребенка поместили в больницу на пять дней, однако никаких побочных эффектов у него не выявлено. Родители подали в суд на врача и требуют компенсацию за ошибочную инъекцию.

Ранее сообщалось, что в Турции медики ошибочно делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года.