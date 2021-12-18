Автобус с детьми попал в ДТП с лесовозом под Ярославлем

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18.12.2021, 9:30, Новости дня
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Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Ярославской области, по предварительным данным, авария произошла из-за лесовоза, у которого на ходу рассыпался груз – бревна, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«По предварительным данным, в результате ДТП в больницу доставлены 12 детей и водитель, сейчас врачи оценивают их состояние. Всего в автобусе, предварительно, находились 14 человек», – передает сообщение полиции ТАСС.

Сообщается, что серьезных травм никто не получил. ДТП произошло в 05.50 на 193-м км трассы Холмогоры. По предварительной информации, при движении у грузового автомобиля «Камаз» (лесовоз) рассыпались бревна.

Ранее в ДТП с грузовиком во Владимирской области погибли пять человек.



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