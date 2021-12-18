В США представили свой вариант умной крыши для дома

Американские ученые и инженеры из лаборатории имени Лоуренса представили свой вариант умного покрытия для домов. Смарт-крыша, по их словам, отлично отражает тепло, когда на улице жара, а также задерживает его зимой в морозную погоду.

Механизм поглощения или отражения тепла включается автоматически в зависимости от погоды, поясняют разработчики.

Если исключить крайние значения температурных режимов (сильный мороз или невыносимая жара), то включение кондиционеров или обогревателей в малоэтажном здании вообще не потребуется. Как заявляют создатели данного кровельного материала, он позволит сэкономить огромное количество электроэнергии и топлива, которое ежегодно тратят американцы на обогрев помещений зимой.