 

В США представили свой вариант умной крыши для дома

18.12.2021, 9:20, Новости дня
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Американские ученые и инженеры из лаборатории имени Лоуренса представили свой вариант умного покрытия для домов. Смарт-крыша, по их словам, отлично отражает тепло, когда на улице жара, а также задерживает его зимой в морозную погоду.

Механизм поглощения или отражения тепла включается автоматически в зависимости от погоды, поясняют разработчики.

Если исключить крайние значения температурных режимов (сильный мороз или невыносимая жара), то включение кондиционеров или обогревателей в малоэтажном здании вообще не потребуется. Как заявляют создатели данного кровельного материала, он позволит сэкономить огромное количество электроэнергии и топлива, которое ежегодно тратят американцы на обогрев помещений зимой.



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