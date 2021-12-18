 

Петербуржцы по-прежнему страдают из-за плохой работы коммунальщиков

18.12.2021, 9:20, Новости дня
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Всю текущую неделю в Петербурге держится оттепель. Однако горожане плюсовой температуре не рады. Из-за потепления Северную столицу затопило растаявшим снегом, под которым зачастую находится лед. Опасность несут и большие сосульки в центре города. Вместе с тем уже скоро наступят морозы.

В субботу, 18 декабря, в Петербурге по-прежнему мягкая погода. Синоптики обещают снег и мокрый дождь. Осадки только усугубят проблемы горожан — лужи, образовавшиеся из-за растаявшего снега, станут еще больше. Уже несколько дней пешеходы вынуждены их перепрыгивать, а автомобилисты — ездить по полузатопленным дорогам.

Большой проблемой является и наледь, образовавшаяся на крышах многих домов. Коммунальные службы проблему не решают, поэтому сосульки ежедневно падают на людей. Например, на днях 33-летняя женщина оказалась в коме после падения наледи на Набережной реки Мойки, а на Большом проспекте П.С. по этой же причине пострадал 10-летний мальчик.

В этой ситуации горожанам становится все опаснее выходить на улицу. А скорые заморозки только ухудшат ситуацию — многочисленные лужи превратятся в каток. На этом фоне губернатор Беглов и чиновники Смольного самоустранились, не обращая внимание на главную городскую проблему.



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