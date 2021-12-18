 

В Украине за сутки подтвердили 7,5 тыс. новых случаев COVID-19

18.12.2021, 9:07, Новости дня
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Среди новых пациентов – 674 ребенка и 154 медработника. 

За последние 24 часа 2018 человек попали в больницы с коронавирусной инфекцией, 288 ранее заболевших пациентов умерли, 18 534 – выздоровели. 

За все время эпидемии в Украине заболело – 3 604 549 человек, из них выздоровели – поправилось – 3 324 999, умерли – 92 929. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2023825037780591

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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