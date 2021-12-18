 

На границе Украины с Польшей застряли сотни грузовиков

18.12.2021, 8:46, Новости дня
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Около 500 грузовиков вторые сутки простаивают на автомобильных пунктах пропуска на границе Украины с Польшей из-за усиления карантинных ограничений с польской стороны, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

По его словам, последние двое суток на автомобильных пунктах пропуска с Республикой Польша произошел транспортный коллапс.

«В ночь с 14 на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения, и теперь для въезда в страну водители грузового транспорта должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа. Из-за того, что решение было введено без предупреждения, водители узнали о нем только на месте…Около пунктов пропуска уже вторые сутки простаивают до 500 грузовиков», – написал Найем на своей странице в Facebook, передает РИА «Новости».

В первые 12 часов после ужесточения правил на пунктах пропуска начала работу государственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования, а пограничники и таможенники увеличили число инспекторов, чтобы максимально ускорить таможенное оформление.

Ранее в ООН рассказали об угрозе вспышки COVID среди мигрантов на белорусско-польской границе.  



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