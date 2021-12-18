 

Федеральную трассу под Уфой полностью перекрыли из-за ДТП с четырьмя фурами

18.12.2021, 8:46, Новости дня
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Федеральная трасса Самара-Уфа-Челябинск в районе Уфы оказалась полностью перекрыта из-за столкновения четырех грузовых автомобилей, сообщили в ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло утром на 1536 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

«В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Из-за ДТП движение на федеральной трассе полностью перекрыто. Для легковых автомобилей организован объезд через села Урман-Улу-Теляк», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

На месте аварии работают экстренные службы.

Накануне под Уфой из-за погоды произошли три ДТП с участием 15 машин.



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