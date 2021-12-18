Российские банки сообщили о планах повышать ставки по кредитам

Банки будут продолжать повышать ставки по кредитам вслед за решением Центробанка по ключевой ставке, очередные ужесточения условий начнутся после новогодних праздников, заявили в кредитных организациях.

«Ставки по банковским продуктам вырастут соразмерно повышению ключевой ставки ЦБ, но это произойдет уже после новогодних праздников», – сказал РИА «Новости» зампред правления «Абсолют Банка» Антон Павлов.

Между тем, по словам управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, задолго до решения ЦБ на рынке сформировались однозначные ожидания повышения ставки, причем резкого.

Увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт было заложено в ожиданиях банков, кредитные организации заранее закладывали такой сценарий в своей политике, подтвердил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В ВТБ намерены в ближайшее время сохранить свои ставки на текущих значениях, но в следующем году российские банки точно перешагнут двузначный уровень ставок по ипотеке. По оценке Росбанка, ипотечные ставки на рынке достигнут двузначных величин уже в первом квартале 2022 года.

В банке «Ренессанс Кредит» подтвердили, что до конца 2021 года сохранят действующие ставки по кредитам. В МКБ будут рассматривать изменение ставок по ипотечному и потребительскому кредитованию после Нового года. «Резкие решения» пока не намерен принимать и Газпромбанк – ставки по кредитам пока останутся без изменений. В январе 2022 года банк будет «детальнее смотреть на ситуацию».

«Ренессанс Кредит» предполагает, что процентные ставки по потребительским кредитам вырастут примерно на 0,5-0,7 процентного пункта. В банке «Дом.РФ» прогнозируют рост по таким ссудам в диапазоне 0,7-1,5 п.п. В «МТС Банке» считают, что с января 2022 года стоимость кредитов будет увеличена примерно на 1 п.п.

«В целом в зависимости от дальнейшей динамики ключевой ставки стоимость потребительских и стандартных ипотечных кредитов может вырасти в среднем на 1,5-2 п.п.», – сообщил представитель ПСБ.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев уточнил, что точные цифры зависят от политики каждого банка и уровня конкуренции в данном сегменте рынка. В Новикомбанке заявили, что повышение ключевой ставки не транслируется автоматически на ставки по кредитам: решения по ним зависят также от клиентского сегмента, от того, насколько он является рисковым, и динамики спроса.

ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, сразу на 1 процентный пункт – до 8,5% годовых. Баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, считает ЦБ. При этом геополитика названа одним из краткосрочных проинфляционных рисков, который может повлиять на курсовые и инфляционные ожидания, считает регулятор.