Нострадамус предвидел будущее Крыма, России и всего мира

Многие астрологи верят, что средневековый оракул действительно смог увидеть и детально описать всю нелёгкую судьбу полуострова. Насколько эта гипотеза соответствует истине, попытался выяснить ForPost.

О Мишеле Нострадамусе вспоминают каждую зиму 14 декабря. Именно в этот день в 1503 году на юге Франции в городке Сен-Реми он родился. Выдающийся математик, астролог, врач, алхимик и лейб-медик Карла IX, чего только он не напророчил, если верить современным интерпретаторам: и что скоро начнётся Третья мировая, и как мощнейшие землетрясения потрясут планету своей разрушительной силой…

Учитывая, какое глобальное значение имели события 2014 года не только для Крымского полуострова, но и для всего мира, неудивительно, что многие склонные к мистификациям личности полезли штудировать труды великого предсказателя, чтобы первее всех узнать, как продолжится эта история. Но нашли ли они хоть что-нибудь?

У всех пророков одна проблема

Все пророчества о современной истории Крыма Мишелю Нострадамусу просто приписывают, уверен ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачёв.

По словам специалиста, в катренах Нострадамуса легко найти строчки, которые можно переложить на любой полуостров планеты. Дело в том, что провансальский пророк не отличался конкретикой: у него было много туманных, иносказательных изречений. Есть лишь описания так называемых матричных событий, которые, если постараться, можно приписать и Крыму, пояснил астролог в беседе с ForPost.

– Среди тысячи катренов просто невозможно выделить что-либо конкретное и перенести это на Крымский полуостров. К примеру, довольно часто у толкователей фигурирует «хистер», развязывающий войну. Некоторые специалисты склонны считать, что речь шла о Гитлере. Все же остальные пророчества касались временного отрезка, в котором жил Нострадамус, — подчеркнул собеседник.

То, что являлось Нострадамусу в видениях, он мог интерпретировать лишь в рамках своего времени, а поскольку предсказатель видел пророчества в картинках, то не всегда мог отнести их к определённой дате. Так, по словам Бородачёва, СССР в текстах Нострадамуса многие узнают в образе Тартарии — государства «с особым укладом».

– У него действительно был дар. У Нострадамуса был доступ в астральное поле. Он видел картинку, но не знал, куда её приложить, на какое время, какую страну, какой город. У пророков это распространённая проблема, — подытожил астролог.

Другое дело — болгарская предсказательница Ванга, которая отличалась любовью к России, да и жила совсем в другую эпоху. Поэтому у Ванги картинка из будущего относительно Крыма была более «чёткой», добавил астролог.

– Для России с полуострова начнутся глобальные (позитивные) перемены, которые коснутся не только жителей страны, но и целого мирового сообщества. Вот что говорила в своё время великая провидица о Крыме, — считает ректор Русской астрологической школы.