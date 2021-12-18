 

Растаявшие ледники обнажили останки гигантских обитателей Антарктиды

18.12.2021, 8:42, Разное
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Миллионы лет назад обитатели ледяного континента были гораздо крупнее нынешних пингвинов.

20 метров в длину, 8 в высоту – настоящие гиганты древнего мира! Населял этот подвид динозавров континент каких-то 70 миллионов лет назад, материк был их вотчиной, пока не ушел под вечный лед.

Ученые нашли свидетельства древних форм жизни благодаря растаявшим льдам Антарктиды. Ранее уже были догадки, что континент был полон жизни – и вот теперь они подтверждены.

Ученые предполагают, что динозавры южного континента имеют общие корни с титанозавром, который встречается и в других частях мира.

Несмотря на огромный размер, динозавр был травоядным. Предполагается, что они перешли на материк по перешейкам, которые позже ушли под воду.

Факт наличия титанозавров дает почти гарантированные предположения, что раньше Антарктида была богата лесами и другими формами жизни.

Сейчас ученые пытаются понять, что стало толчком к образованию ледяной шапки. Некоторые из них предполагают, что современная наука могла упустить из вида какие-то события прошлого, которые послужили триггером и запечатали материк под лед.



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