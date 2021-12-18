 

Создан фотоэлемент в 15 раз тоньше бумаги

18.12.2021, 8:36, Новости дня
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Свою новую разработку представили ученые из Стэнфорда. Речь идет о фоточувствительном материале, толщина которого в 15 раз меньше, чем у обычного листа бумаги.

По словам экспертов, такой материал станет полезным для использования всех без исключения площадей для производства электроэнергии от солнечного света.

Например, можно таким материалом покрыть всю поверхность электромобиля, и он станет заряжать себя сам в светлое время суток. Можно использовать такие фотопанели в авиации, не боясь, что это приведет к утяжелению летательных аппаратов. Наконец, можно наклеить материал поверх любого носимого устройства и также получить дополнительный источник энергии. В общем, сфера применения не ограничена.



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