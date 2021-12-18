 

Ученые из Сингапура представили биоразлагаемые аккумуляторы из бумаги

18.12.2021, 8:36, Новости дня
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Новые аккумуляторы, в основу конструкции которых входит обыкновенная бумага, создали ученые из Наньянского университета в Сингапуре.

Главное достоинство такой батареи состоит в том, что она биоразлагаема. Это значит, что по окончании срока эксплуатации аккумулятор можно выбросить на свалку и не тратить деньги на утилизацию.

Для того чтобы создать аккумулятор, лист бумаги просто пропитали гидрогелем. Теперь его моно было использовать как барьер между проводящими материалами, например, цинком, никелем или марганцем. По словам разработчиков, батарея может самоутилизироваться в почве в течение одного месяца. Ее толщина составляет всего-то 0,4 мм.



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