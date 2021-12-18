 

В Кремле назвали российские законы достаточными для борьбы с домашним насилием

18.12.2021, 8:08, Разное
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Споры на тему того, нужен ли в России закон о домашнем насилии, не утихают уже давно. Сообщество правозащитников считает, что более направленный инструментарий позволит многим людям, страдающим от физического воздействия партнеров, получить защиту и начать новую жизнь.

При этом есть много убежденных в том, что принятие нового закона не только не принесет никакой пользы, но и может навредить. Недавно в данную дискуссию была внесена ясность на официальном уровне.

Страсбургский суд выступил с заявлением о необходимости в срочном порядке принять в России закон, включающий в себя понятие “домашнее насилие”, передает телеканал “360”. Западные деятели полагают, что таким образом получится разгрузить правоохранительные и судебные органы, позволив общественным организациям принимать решения о месте жительства супругов и детей.

В Кремле ответили на такое обращение. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России есть все для того, чтобы бороться с домашним насилием.

Речь идет о том, что существующее законодательство способно предоставить весь необходимый инструментарий. Песков ответил, что полиция активно работает по данному направлению, хотя зачастую происходят ситуации с трагическим исходом.



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