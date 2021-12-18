Как изменится жизнь россиян с 1 января
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С нового года ряд регионов введет новые льготы для наиболее незащищенных слоев населения. Это касается малоимущих, многодетных семей, пенсионеров и школьников.
Так, с 1 января 2022 года увеличат размеры детских пособий, появятся и дополнительные льготы на проезд в общественном транспорте. Юрист Ирина Белова объяснила, что, например, в столице смогут ездить бесплатно оба
многодетных родителя. Сейчас льготой может пользоваться только один.
С 1 января 2022 года будет повышена страховая пенсия для
неработающих пенсионеров. Кроме того, увеличат стоимость индивидуального
пенсионного коэффициента (ИПК).
В свою очередь юрист Ольга
Кузнецова рассказала, что с нового года возрастет размер величины прожиточного минимума
пенсионера. Так, она составит 10 882 рубля (в этом году – 10 022 рубля). Плановая индексация социальных пенсий же произойдет с 1 апреля следующего года.
Ждут нововведения и предпринимателей. Для них предусмотрен ряд льгот. Юрист Алексей
Тарасов поведал, что с 1 января 2022 года
получать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) компании смогут лишь через налоговую службу. Бесплатно ее взять может директор организации, обратившись в налоговую службу. Это касается и ИП. Кроме того, с 1 января 2022 года организации общепита получат льготы по страховым взносам и по НДС.
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