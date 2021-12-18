 

Гимн СССР включили перед титульным боем боксера Бетербиева в Канаде

18.12.2021, 8:02, Новости дня
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Организаторы боя между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном включили гимн СССР вместо гимна России, когда представляли участников.

Россиянин нокаутировал Брауна в девятом раунде и защитил титулы WBC и IBF, передает РИА «Новости». Бой проходил в Монреале (Канада).

Для 36-летнего Бетербиева эта победа стала 17-й (17 – нокаутом) в 17 боях. 31-летний Браун потерпел второе поражение при 24 победах (16 – нокаутом).

В 2019 году российских гимнасток – Дарью Трубникову и Арину Аверину –наградили под гимн СССР в Чехии.



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