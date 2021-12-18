 

Стало известно о провале испытаний гиперзвуковой ракеты ВВС США

18.12.2021, 8:02, Новости дня
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Испытание ВВС США гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) завершилось неудачей, сообщил специализированный портал The War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС.

По данным портала, испытания ускорителя ракеты проводились в четверг. Тестовую ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52, где именно, не уточняется. Предполагалось, что ракета разгонится до скорости, превышающей скорость звука в более чем пять раз, передает ТАСС.

«Последовательность стартовых операций была прервана до отделения [ракеты] из-за неизвестной проблемы», – отметил представитель ВВС США. Он уточнил, что «ракету вернут к производителю, анализ телеметрии и бортовых данных начнется незамедлительно». Военные США рассчитывают «возобновить летные испытания как можно скорее».

Портал отмечает, что уже третьи по счету испытания этой ракеты провалились. Причины произошедшего еще не установлены.

Между тем в сентябре США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon. Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года.

До этого США дважды провалили испытание «способной долететь до Москвы» ракеты.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия.



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