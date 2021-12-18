Intel должен авансом заплатить компании TSMC за процессоры 3 нм

По сообщению, полеченному от инсайдеров, руководители компания TSMC и Intel провели закрытое совещание, где обсуждали вопрос поставок новейших процессоров, которые будут выпускать по технологии 3 нм.

Несмотря на то, что данные чипы еще только планируют поставить на производственную линию, TSMC требует авансового платежа. Очевидно, представители Intel рассчитывали на более благоприятные для себя условия, отмечают эксперты.

При этом предварительной оплаты за резервирование производственных мощностей тайваньская компания не требует ни за процессор 7 и 6 нм, ни даже за аналогичные изделия 4 нм. Очевидно, именно 3 нм будут нарасхват, отмечают специалисты. Это значит, что желающих сделать заказ слишком много уже сегодня.