 

В Италии научили летать человекообразного робота

18.12.2021, 7:52, Новости дня
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Итальянские инженеры назвали своего человекообразного робота iRonCub. Его не перепутаешь с живым человеком, так как специалисты мало поработали над лицом и пластикой движений. Однако у данного робота есть другие важные достоинства.

Так, его оснастили реактивными двигателями и научили летать. Две турбины расположены за спиной в рюкзаке, а еще две робот просто держит в руках. Благодаря им, он может совершать маневры.

Для того чтобы избежать пожара от огня, вырывающегося из турбин, материалы, из которого сшита одежа робота, обладают отличными огнеупорными качествами. В полете робот может огибать препятствия, двигаясь по сложной траектории. В перспективе его модно использовать для спасательных работ или для других целей.



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