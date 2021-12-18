В Италии научили летать человекообразного робота

Итальянские инженеры назвали своего человекообразного робота iRonCub. Его не перепутаешь с живым человеком, так как специалисты мало поработали над лицом и пластикой движений. Однако у данного робота есть другие важные достоинства.

Так, его оснастили реактивными двигателями и научили летать. Две турбины расположены за спиной в рюкзаке, а еще две робот просто держит в руках. Благодаря им, он может совершать маневры.

Для того чтобы избежать пожара от огня, вырывающегося из турбин, материалы, из которого сшита одежа робота, обладают отличными огнеупорными качествами. В полете робот может огибать препятствия, двигаясь по сложной траектории. В перспективе его модно использовать для спасательных работ или для других целей.