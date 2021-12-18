 

Орбитальный аппарат нашёл на Марсе «значительные объёмы воды»

18.12.2021, 7:37, Новости дня
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Аппарат Trace Gas Orbiter совместной миссии Европейского космического агентства и «Роскосмоса» обнаружил под поверхностью Марса в Долине Маринер «значительные объёмы воды», пишет The Hill. Учёные предполагают, что она может быть химически связана с другими минералами и существовать в виде льда.


Reuters

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) миссии «ЭкзоМарс», которой совместно руководят Европейское космическое агентство и «Роскосмос», обнаружил «значительные объёмы воды» в системе каньонов Красной планеты, пишет The Hill.

Как рассказывает издание, аппарат оснащён Детектором эпитермальных нейтронов высокого разрешения (FREND), что позволяет определять наличие водорода в верхнем слое марсианской почвы. «С помощью TGO мы можем посмотреть на глубину до одного метра под слоем пыли и увидеть, что на самом деле происходит под поверхностью Марса, и, что особенно важно, найти богатые водой оазисы, которые нельзя было обнаружить с помощью предыдущих инструментов», — объясняет в официальном заявлении руководитель исследования Игорь Митрофанов. Он заявил, что «FREND обнаружил область с необычно большим количеством водорода в колоссальной системе каньона Долины Маринер: если предположить, что наблюдаемый водород связан с молекулами воды, до 40 процентов приповерхностного материала в этой области, по-видимому, является водой».

В статье отмечается, что предполагаемая богатая водой область сопоставима по размерам с Нидерландами. Вода может быть химически связана с другими минералами в почве, однако учёные считают, что она, скорее всего, существует в форме льда.

На сегодняшний день уже известно, что на Марсе есть вода, но она в виде водяного льда в основном расположена в полярных регионах планеты. Долина Маринер расположена к югу от экватора, где вода обычно испаряется из-за более высоких температур и давления. По словам учёных, для сохранения воды в каньоне должны существовать особые условия или её запасы должны каким-то образом пополняться, отмечает The Hill.



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