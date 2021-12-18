Нет расширению НАТО на восток и членству Украины — Москва представила Вашингтону список требований по безопасности

Россия передала США проект соглашения о гарантиях безопасности, необходимых ей для разрядки кризиса вокруг Украины, пишет The Guardian. Как передаёт издание, список требований, в частности, включает запрет на размещение новых сил и вооружений НАТО в Восточной Европе, а также гарантии невступления в Североатлантический альянс Украины. Запад, вероятно, отклонит эти предложения, сочтя их попыткой укрепить российское влияние в ближнем зарубежье, прогнозирует газета.



Reuters

Россия выдвинула «весьма спорный» список гарантий безопасности, которые, по её словам, необходимы для снижения напряжённости в Европе и разрядки кризиса вокруг Украины, пишет The Guardian. Как отмечает газета, документ включает в себя множество пунктов, которые уже были отвергнуты Западом.

Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО и ограничение на развёртывание войск и вооружений на восточном фланге НАТО, что подразумевает фактическое возвращение сил НАТО на позиции, где они были размещены в 1997 году — до расширения на восток, отмечает издание.

Как напоминает газета, проект соглашения из восьми пунктов был опубликован Министерством иностранных дел РФ в момент, когда российские войска сосредоточились в пределах досягаемости границ Украины. Ранее Москва пообещала, что игнорирование её интересов приведёт к «военному ответу», подобному кубинскому ракетному кризису 1962 года, подчёркивает автор статьи.

Владимир Путин потребовал, чтобы Запад предоставил РФ «юридические гарантии» её безопасности, однако «агрессивные предложения» Кремля, скорее всего, будут отвергнуты на Западе и сочтены попыткой официально закрепить российскую сферу влияния в Восточной Европе, прогнозирует The Guardian.

Эти требования, впервые изложенные Москвой в полном объёме, были переданы США на этой неделе, пишет газета. Среди них и просьба к НАТО не размещать новые войска или вооружения в странах, вступивших в альянс после 1997 года, то есть на большей части Восточной Европы, включая Польшу, бывшие советские республики Эстонию, Литву, Латвию и балканские страны. РФ также потребовала, чтобы НАТО исключило возможность дальнейшего расширения, в том числе вступление Украины в альянс, и не проводило учения без предварительного согласия РФ на Украине, в Восточной Европе, в кавказских странах, таких как Грузия, или в Центральной Азии.

В российском документе также содержится призыв к РФ и США взаимно отказаться от размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в зонах, позволяющих поражать цели на территории РФ и стран — участниц Североатлантического альянса.

Предложения Москвы, скорее всего, будут крайне негативно восприняты странами НАТО — в частности, Польшей и странами Балтии, полагает издание. Они уже предупреждали, что РФ пытается восстановить сферу влияния в регионе, и рассматривают документ как доказательство того, что Москва стремится ограничить их суверенитет, поясняет газета.

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее отверг любые соглашения, лишающие Украину права вступать в военный альянс, заявив, что это зависит от Украины и 30 стран НАТО. Тем не менее существуют серьёзные препятствия для вступления Украины в альянс, в том числе её территориальный спор с Россией из-за Крыма, замечает The Guardian.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в пятницу, что крайнего срока для окончания переговоров нет, но РФ хочет начать их без задержек и проволочек. «Мы можем выезжать в любое место в любой момент вот буквально с завтрашнего дня», — заявил он. На вопрос, считает ли он требования РФ необоснованными, Рябков ответил отрицательно. По его словам, выдвинутые предложения не являются ультиматумом, однако их серьёзность не стоит недооценивать.