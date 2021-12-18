Что ждет рубль из-за повышения ставок в США

Сегодня экономическая ситуация по всему миру нестабильна. Это объясняется рядом причин, среди которых и пандемия коронавируса. И обыватели, и инвестора боятся кризиса. Инвесторы были готовы к худшему.

По словам

руководителя аналитического центра “СПБ Биржа” Павла Пахомова, что из-за пандемии и ввода колоссальных средств в

экономику США резко подскочила инфляция. Она побила рекорд за 40 лет – 6,8% годовых. Америка опасалась паники на финансовых рынках. Но, к счастью, этого не произошло.

Аналитики пришли к выводу, что повышение ставок будет максимально мягким. По их прогнозам, сначала ЦБ США постепенно снизит скорость печатания новых

денег. Они полагают, что к концу 2022 году ставка может подняться до 0,75% годовых. Это произойдет тремя равными

шагами. Во-вторых, инвесторы долго ждали этого решения, поэтому страх пропал. Теперь у них появилась определенность.

Что будет дальше, предсказать сложно. Аналитики считают, что с одной стороны, ожидания ужесточения политики ФРС могут

способствовать укреплению курса доллара к мировым валютам и снижать интерес к

рисковым активам. С другой, интерес

к рисковым активам, скорее всего, сохранится. Ранее аналитики дали положительный прогноз относительно судьбы курса российского рубля.