 

Что ждет рубль из-за повышения ставок в США

18.12.2021, 7:26, Разное
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Сегодня экономическая ситуация по всему миру нестабильна. Это объясняется рядом причин, среди которых и пандемия коронавируса. И обыватели, и инвестора боятся кризиса. Инвесторы были готовы к худшему.

По словам
руководителя аналитического центра “СПБ Биржа” Павла Пахомова, что из-за пандемии и ввода колоссальных средств в
экономику США резко подскочила инфляция. Она побила рекорд за 40 лет – 6,8% годовых. Америка опасалась паники на финансовых рынках. Но, к счастью, этого не произошло.

Аналитики пришли к выводу, что повышение ставок будет максимально мягким. По их прогнозам, сначала ЦБ США постепенно снизит скорость печатания новых
денег. Они полагают, что к концу 2022 году ставка может подняться до 0,75% годовых. Это произойдет тремя равными
шагами. Во-вторых, инвесторы долго ждали этого решения, поэтому страх пропал. Теперь у них появилась определенность.

Что будет дальше, предсказать сложно. Аналитики считают, что с одной стороны, ожидания ужесточения политики ФРС могут
способствовать укреплению курса доллара к мировым валютам и снижать интерес к
рисковым активам. С другой, интерес
к рисковым активам, скорее всего, сохранится. Ранее аналитики дали положительный прогноз относительно судьбы курса российского рубля.



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