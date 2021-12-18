 

Песков о возможном развитии событий в Белоруссии: Было бы хуже, чем на Украине

18.12.2021, 7:26, Разное
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Пресс-секретарь президента дал интервью Тине Канделаки в эфире RTVI, в котором среди прочего заговорил о наших соседях. В настоящее время Белоруссия является надежным партнером и союзником России. По мнению Дмитрия Пескова, недавно эта страна стала жертвой агрессивных действий извне, и ситуация могла бы быть гораздо более сложной, если бы не Москва.

“У них было бы хуже, чем на Украине,” – уверенно заявил Песков, говоря об атаке на государство.

Российские партнеры вовремя поддержали соседей, протянув Минску руку помощи, и таким образом не допустили худшего сценария – об этом сообщил телеканал “Царьград”.

Говоря о другом нашем соседе – Украине, пресс-секретарь с сожалением подчеркнул, что эта страна сейчас полностью утрачена для нас как союзник. Однако украинский народ – это совсем другое дело. Это братский народ, с которым русских связывает очень многое. В нашей стране живет много украинцев, как и наоборот. По мнению Дмитрия Пескова, потерять братьев невозможно, даже несмотря на то, что власти Незалежной старательно пытаются внушить своим гражданам ненависть к россиянам.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Дмитрий Песков призвал россиян готовиться к худшему в ситуации с распространением нового штамма коронавируса “омикрон”.



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