Мурашко призвал пройти вакцинацию перед новогодними праздниками

Нужно обязательно пройти вакцинацию и ревакцинацию перед новогодними праздниками, чтобы избежать рисков оказаться на больничной койке, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

«Готовиться нужно к максимальным рискам, а для того, чтобы их низвести до минимума, каждый в стране должен понимать собственную ответственность, в том числе в период новогодних и предновогодних праздников для того, чтобы не провести новогодние праздники на больничной койке. Поэтому сегодня об этом уже нужно задуматься, пройти ревакцинацию [от коронавирусной инфекции], вакцинацию тем, кто еще каким-то образом ее не прошел. Это нужно сделать обязательно, не рисковать», – приводит ТАСС слова Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян не забывать о мерах предосторожности в новогодние праздники.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 273 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 159 389 случаев заражения, выздоровели 8 914 225 человек, умерли 295 104.