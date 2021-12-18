В Екатеринбурге подростки избили мужчину

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18.12.2021, 7:19, Новости дня
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Возвращавшегося с работы домой молодого мужчину избили двое подростков, на место приехала скорая, его увезли в больницу, сообщают СМИ.

Инцидент произошел вечером 17 декабря, молодой человек зашел в магазин и пошел в сторону дома, в этот момент на него напали два подростка на вид около 16-17 лет, передает E1.ru.

Проходившая мимо девочка увидела, как избивают мужчину, и попыталась остановить машины на дороге, чтобы позвать на помощь. Нападавшие не забрали ничего, они лишь разбросали продукты из магазина.

Отмечается, что потерпевшему разбили лицо, необходимы снимки челюсти и носа. По данным издания, он ждал полицию больше полутора часов.

В региональном УМВД сообщили, что получили заявление от потерпевшего.

«Гражданин направлен для прохождения судебно-медицинского освидетельствования. При этом от госпитализации он отказался. В настоящее время полиция проводит проверку по факту получения заявителем телесных повреждений, а также устанавливает лиц, причастных к инциденту», – заключили в полиции.

В начале ноября подростки в городе Советская Гавань в Хабаровском крае жестоко избили ногами школьника.



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