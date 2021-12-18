В Кабул прилетели три российских самолета с 36 тоннами гуманитарного груза

Минобороны РФ доставило 36 тонн гуманитарного груза в афганскую столицу с помощью трех военно-транспортных самолетов, сообщили в ведомстве.

«Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны РФ доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от РФ для населения Афганистана», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».

Отмечается, что всего самолеты доставили 36 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания и лекарства.

Для медицинской помощи и поддержки эвакуированным россиянам и гражданам других стран в каждом самолете есть врачебно-сестринские бригады военных медиков с оборудованием и медикаментами.

На всех самолетах также есть достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. Также по поручению президента РФ Владимира Путина проводится четвертая эвакуация этими самолетами «более 300 граждан РФ, Киргизской Республики и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России».

Ранее в субботу сообщалось о первом из трех прибывших в Кабул самолете с гуманитарным грузом.