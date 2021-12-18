Для iPhone стал доступен фоторедактор Pixelmator Photo

Фоторедактор Pixelmator Photo обрел популярность после того, как его стали массово устанавливать на планшеты iPad. Для того чтобы продолжить распространение данного приложения, разработчики из Pixelmator Team решили сделать его также доступным для фирменных смартфонов, выпускаемых в компании Apple.

Когда фоторедактор смогут устанавливать на свои гаджеты также владельцы iPhone, количество пользователей вырастет в разы, прогнозируют маркетологи.

Однако Pixelmator Photo – платная программа. В обычных условиях разработчик готов предложить ее по цене 749 рублей. Однако в самом начале продаж в качестве акционного предложения действует значительная скидка. Стоимость фоторедактора, в этом случае, составляет всего 379 рублей.