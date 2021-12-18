 

На территории Австралии найдена многоножка-рекордсменка

18.12.2021, 7:09, Новости дня
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Сообщение о многоножке-рекордсменке, обнаруженной недавно в Австралии, опубликовали почти все профильные СМИ. Ученые, занятые исследованием мира насекомых, также удивлены. Никто и не думал, что на Земле обитает существо, у которого 1300 ног.

До сих пор науке не было известно насекомое, у которого количество ног определялось бы четырехзначным числом.

Данная разновидность относится к подземным обитателям. И его, собственно, впервые увидели сотрудники геологоразведки. О «тысяченожке» пока известно мало. Но для того, чтобы поймать его, ученые вынуждены были пробурить отверстия в земле глубиной до 80 метров, в которых установили специальные ловушки. При том охота длилась несколько месяцев.



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