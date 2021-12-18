Le Figarо – даже для вакцинированных — из-за «омикрона» у европейцев сработал «рефлекс закрытия границ»

С приходом волны заражений штаммом коронавируса «омикрон» передвижения внутри ЕС вновь ограничиваются, пишет Le Figaro. Ряд европейских стран отныне требуют для въезда на свою территорию предъявления отрицательного результата ПЦР-теста даже от вакцинированных граждан Евросоюза, что ставит под удар единый сертификат вакцинации, долгое время служивший универсальным пропуском через границы. Попытки стран ЕС выработать единый подход к решению проблемы на прошедшем саммите в Брюсселе не увенчались успехом, отмечает издание.



Reuters

С приходом волны заражений штаммом коронавируса «омикрон», который должен вскоре стать доминирующим, в Европу возвращаются рефлексы закрытия границ, пишет Le Figaro. Собравшись в четверг в Брюсселе, главы государств Евросоюза попытались сплотить свои ряды, но без особого успеха, отмечает издание.

Пока европейцы в течение нескольких недель пытались выработать скоординированный подход к распространению нового штамма вируса, эти усилия были подорваны решением Португалии, Ирландии, Греции и Италии ввести ПЦР-тесты для въезда на свою территорию, в том числе для вакцинированных европейских граждан. Это стало серьёзным ударом по европейскому сертификату вакцинации, созданному в июле прошлого года и позволившему восстановить определённую свободу передвижения внутри блока, замечает газета.

Некоторых лидеров этот шаг вывел из себя. «Если страны снова начнут двигаться разрозненно, вводя другие правила, мы поставим под угрозу сертификат», — в частности, предупредил премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Мнения других глав государств разделились. «Я могу понять, почему некоторые правительства предпринимают новые шаги», — отреагировала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в преддверии встречи.

Аргумент стран, ставших мишенью критики, относительно прост: их эпидемиологическая ситуация на данный момент лучше, чем где-либо ещё, и это преимущество необходимо сохранить, пишет Le Figaro. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подчеркнул серьёзность усилий, которых требуют от его граждан, а также свой отказ вводить новый локдаун. Для Италии, где от ковида уже погибло более 135 тыс. человек, речь идёт о защите системы здравоохранения, а также экономики.

После четырёхчасовых обсуждений в ходе саммита 27 государств ЕС всё же признали, что подобные решения остаются прерогативой государств. В итоговом тексте, подписанном после встречи, подчёркивается важность скоординированных действий, которые понимаются как требование информировать европейских партнёров за 48 часов до вступления в силу новых ограничений и следить за тем, чтобы они «не препятствовали свободному передвижению непропорционально угрозе» и основывались на «объективных критериях».

Кроме того, 27 стран оказались едины в главном послании: о необходимости вакцинации. «Широкое распространение вакцинации и развёртывание кампании ревакцинации имеют решающее значение и являются неотложными мерами», — говорится в выводах. Кроме того, был достигнут консенсус в отношении срока действия сертификатов о вакцинации, обусловленного снижением защитного действия вакцин. Лидеры согласились с предложением Европейской комиссии ввести максимальный девятимесячный срок действия.