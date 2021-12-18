Мнение: О страшной близости войны… Три возможных сценария

Вот мало им одного ковида! Так ещё и «в воздухе пахнет войной»… Отчётливо так. Только переболевшие – CoVID-19, как известно, снижает ментальные способности – могут его не чувствовать в нынешней наэлектризованной атмосфере. И #Россия – в эпицентре всех этих грозовых разрядов.

Ситуация, конечно, не совсем похожа на 1939-й и тем более – на 1941-й. Скорее можно проводить параллели с полузабытым кануном 1914-го, когда «никто не хотел воевать – война была неизбежна» ©. Но надо ли отыскивать исторические аналоги? Всё равно события развиваются по своим законам. Неумолимым, как всегда.

С подачи #США весь цивилизованный мир убедился, что российский «царь» Владимир #Путин точит зуб на Украину. И готов на неё напасть. Не в этом году, так в следующем. Войска у границ, карты в планшетах, осталось только дать сигнал. И это первый сценарий – американский – «объединённый ответ» на который уже заботливо подготовлен Вашингтоном. Адские #санкции, превращение России во «второй Ирак», сценарий выжженной земли.

Европейцы пока сопротивляются. Но как-то вяло. Видимо, тоже верят «джентльменам из Лэнгли». Хотя если сопоставить данные разведки о наличии ОМП у того же Саддама с реально полученными результатами после его свержения…

Конечно, известный цинизм заставляет заподозрить и альтернативный сценарий. По которому всё это – артподготовка с другой стороны. И как раз Киев при поддержке Вашингтона готовит военную атаку на непризнанные республики Донбасса, поддерживаемые Россией. Ну а все эти заранее созданные и анонсированные «адские санкции» – как раз работа на то, чтобы Кремль не стал вмешиваться в акцию по «восстановлению территориальной целостности» Украины. Причём при любом раскладе нынешняя российская #власть получает проблемы. Вмешивается – нарывается на жёсткие ограничения, пассивно созерцает, выражая лишь дипломатическую озабоченность, теряет поддержку ядерного электората, воспитанного на #Крымнаш. Куда ни кинь, всюду клин. ©

Но если инициатива на другой стороне, всё уже выглядит иначе. Даже если #Россия передислоцировала некоторые воинские части на Юго-Запад: такое тактическое решение вполне оправданно, если рядом с границами может вот-вот вспыхнуть «горячий» конфликт. Проблемы с беженцами, стычки на границах, прочие неприятные инциденты. Военный «кулак» на такой случай лучше готовить заранее, это в учебниках прописано.

Однако тут встаёт простой вопрос: зачем именно сейчас? Как российские, так и украинские президентские выборы пройдут в 2024 году, весной. Сейчас применять сильнодействующие средства ради них – не только рано, но и глупо. А Владимира Путина можно называть как угодно, только не глупцом. Да и его украинского тёзку, не говоря уже о людях из Вашингтона, тем более.

Так что может быть и третий сценарий – очередная информационная война. Попытка Кремля прогнуть Европу в период смены власти в стране-лидере, Германии, а также попытка Белого дома прощупать #Кремль. Тогда это всё надо определённо записать в актив США: Вашингтону лучше удалось консолидировать европейских союзников, чем Москве их всех перессорить (если такая цель вообще стояла).

Проблема тут лишь в том, что «информационные войны» тоже могут перерасти в настоящие…

А вы какой сценарий считаете наиболее реальным?

View Poll: Что происходит?

—