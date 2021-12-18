Ваня хочет в Пекин

Победа российской сборной по хоккею над Канадой в зачет Евротура не идет, но душу болельщика греет.



Фото: Иван Федотов — герой игры с канадцами. Фото: РИА Новости

Обойдемся без восторгов. В стартовом матче Кубка Первого канала сборная РФ с вратарем-дебютантом Иваном Федотовым на тоненького обыграла канадских легионеров, но считать эту встречу репетицией олимпийского финала было бы слишком самонадеянно. Встречались, по сути, «запасные» олимпийские сборные — на случай, если Национальная хоккейная лига все-таки не разрешит своим хоккеистам выступить в Пекине. А вероятность такого развития событий с раскручиванием очередного ковидного витка все повышается.

Пока ситуация 50 на 50, но в регулярном чемпионате НХЛ отменяется все больше матчей, и по достижении критической отметки НХЛ имеет право сказать Олимпиаде «нет». Это будет драмой для Овечкина и компании, но шансом для россиян местного разлива повторить, пусть и под литерой «В», олимпийский пхенчханский триумф.

Про нынешний «звездный состав» россиян читать было смешно — не слишком осведомленный болельщик не знает половины команды Алексея Жамнова.

Разговоры про «звездный тренерский штаб» можно отнести к разряду скрытой иронии — из всего состава к категории «опытный тренер» можно отнести разве что нынешнего наставника «Динамо» Алексея Кудашова. Этот самый штаб, судя по несколько странным заявлениям и.о. генерального менеджера Ильи Ковальчука, над планом «В» начал работать только в преддверии Кубка Первого канала. Еще не завершившего игровую карьеру Ковальчука сначала назвали генеральным менеджером, потом уточнили, что он менеджер по работе с игроками НХЛ, но, по словам самого Ильи, с полномочиями генерального. За последние два месяца в процессе передела власти в российском хоккее, случившегося очень «вовремя», мы всякого насмотрелись, так что метаморфозы с должностью Ковальчука — сущая безделица.

Тем не менее позориться-то на классическом домашнем турнире, статус которого резко возрастал в связи с приближающейся Олимпиадой, было никак нельзя. Тут еще подоспели торжества по случаю 75-летия отечественного хоккея, в честь чего для игроков заранее была заказана ретро-форма, напоминающая о великих прошлых победах, отметить дату пригласили ветеранов. Хорошо еще, что обошлось без привычного хлестаковского пиара в исполнении вице-президента ФХР Романа Ротенберга, которого, пусть он и с Путиным на коротком коньке, новые московские хоккейные рулевые временно лишили части комиссарских полномочий.

Родоначальники хоккея, как и четыре года назад, заявились на турнир с одной целью — обкатать запасной олимпийский состав, который на три четверти составили канадцы, играющие в Континентальной хоккейной лиге. Здесь они звезды, а в Северной Америке про них мало кто знает. Результаты игр с участием сборной Канады в зачет Евротура не идут, но хотя бы ради звонкой стартовой вывески «Россия–Канада» можно было простить перекроенный график турнира.

Игра получилась веселой и боевой, практически равной — за исключением того, что голкипер «Кленовых листьев» Джастин Погге, представляющий немецкий клуб «Кельн», вчистую проиграл дуэль своему коллеге по амплуа Ивану Федотову.

Столичного армейца Федотова признали лучшим у россиян, Погге могли признать худшим у канадцев —

ставший победным гол лучший бомбардир чемпионата КХЛ Вадим Шипачев забивал в любезно оставленные голкипером ворота. На последних секундах преимущество хозяев сократилось до одной шайбы, но до овертайма дело не дошло.

Ни один игрок этой канадской сборной не питает иллюзий, что им заинтересуется первая олимпийская команда. Наши боссы считают, что нашим так говорить некорректно — ребята могут обидеться. Но «ребята» как раз все понимают. Дополнить сборную легионеров реально могут два-три человека, но в то же время на Олимпиаду при случае может попасть вся эта команда. Звезд с неба не хватающая, но и не ударившая лицом в грязь на «ЦСКА Арене».

Она тоже хочет в Пекин.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

—