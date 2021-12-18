 

Песков: Украинцы остались братским народом для России

18.12.2021, 6:34, Новости дня
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Русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на оболванивание властями Украины своих граждан, настраивая против России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских – мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией и выступает против военного противостояния с соседней державой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о присутствии российских войск в Донбассе является ошибкой: они не находились там и не находятся.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».



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