 

Папе Римскому подготовили в подарок к юбилею музыкальный альбом из России

18.12.2021, 6:34, Новости дня
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Российская оперная певица Светлана Касьян записала в честь 85-летия папы Римского Франциска музыкальный альбом, в который включила песни на разных языках.

Альбом называется Fratelli Tutti (в переводе с итальянского «Все братья»). Так же ранее называлась энциклика – обращение папы к епископам и пастве. В альбоме Касьян собрала произведения на разных языках – от латыни до китайского. В числе вошедших в альбом композиций: Ave Maria, романс Рахманинова «Не пой, красавица», еврейская колыбельная, знаменитое танго La Cumparsita, передает «Московский комсомолец».

«Произведения я выбирала по принципу их связи с моей жизнью и идеологией энциклики «Все братья». Я показала, как многие культуры, религии и даже цивилизации переплетены на примере конкретного человека. Все мы, действительно, братья и должны думать о том, как жить в общем доме. Танго я исполнила на итальянском языке, поскольку общаюсь с папой на итальянском, и его родители – итальянцы. Начинаю альбом с произведения на грузинском языке (я сама родилась в Батуми), а заканчиваю Ave Maria на латыни», – рассказала Касьян.

Певица добавила, что и диск, и ссылку на электронные платформы понтифик уже получил. Полностью альбом доступен по ссылке.

Касьян часто выступает в Италии, в 2019 году она была удостоена госнаграды Ватикана – рыцарского ордена святого Сильвестра за заслуги в искусстве. Кроме того, на 35-летие Франциск подарил оперной диве изображение Спасителя, вытканное нитями из Туринской плащаницы, а в прошлом году прислал ей в больницу написанное от руки письмо поддержки, когда Касьян тяжело болела коронавирусом.

17 декабря президент Владимир Путин, поздравляя папу Римского Франциска с 85-летием, отметил, что совместными усилиями можно многое сделать для защиты прав христиан.



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