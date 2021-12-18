Песков рассказал о разногласиях между Путиным и Байденом

Главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать «красные линии», на встрече разногласия зафиксировали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.

«Одно дело – говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое – сильно не соглашаться в чем-то друг с другом. И здесь, конечно, к сожалению, можно констатировать очень серьезное расхождение в концептуальных подходах по чрезвычайно важным вопросам: это Путин говорил о наших «красных линиях», о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать «красные линии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

При этом атмосфера между лидерами деловая и уважительная, отметил пресс-секретарь. Говоря о разногласиях, Песков отметил, что их не то чтобы стало больше, их «просто зафиксировали в том объеме, в котором они уже были».

Ранее Песков заявил, что новый разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, хотя четких договоренностей пока нет.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Напомним, в среду президент Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой.