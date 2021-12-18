Как “укротить” вьющиеся волосы и сделать их послушными: ополаскивание яблочным уксусом и другие способы без использования дорогостоящих продуктов

Непослушные волосы, вьющиеся и пушащиеся от влажности – настоящая головная боль для тех, кто привык контролировать свою прическу. Они лишены блеска, сухие и ломкие. Однако есть способы, позволяющие подчинить локоны, причем сделать это в домашних условиях без применения дорогостоящих профессиональных средств и без использования утюжков и фенов, которые только усугубляют ситуацию. Итак, вот четыре способа улучшения внешнего вида и состояния волос.

Ополаскивание с яблочным уксусом

Пожалуй, одним из самых эффективных продуктов в борьбе с непослушными прядями можно назвать самый обычный уксус! После ополаскивания с ним волосы становятся более гладкими, блестящими и рассыпчатыми! Этот метод также способствует сохранению цвета окрашенных волос. Для приготовления средства для ополаскивания достаточно смешать яблочный уксус и воду в пропорции 1:6. Затем полить этой смесью волосы в конце мытья и оставить на 2-3 минуты, затем смыть водой.

Маска на основе лимона и банана

Очень интересный способ борьбы с непослушными волосами – маска из спелого банана и лимона. Один банан необходимо размять вилкой или пюрировать с помощью блендера, затем добавить полную столовую ложку лимонного сока и такое же количество подсолнечного масла. Все компоненты маски необходимо как следует перемешать и нанести на волосы. Состав следует держать около получаса, затем тщательно вымыть голову.

Обратите внимание: после такой маски волосы должны высохнуть самостоятельно, без фена – так они будут более блестящими и рассыпчатыми.

Куриные яйца

Еще один простой и проверенный домашний способ ухода за волосами – маска из яиц. Этот рецепт красоты был известен еще нашим прабабушкам: на сухие волосы нужно нанести слегка взбитые яйца. Обладательницам коротких волос хватит пары штук, девушкам с длинной и пышной шевелюрой лучше взять 4-5 яиц. Держать такую домашнюю маску на волосах нужно полчаса, после этого голову тщательно промыть и ополоснуть прохладной водой.

Использование масел

Хотите позаботиться о выпрямлении волос, сделать их послушными и сияющими? Ваш лучший союзник – масло! Чаще всего для этих целей используется нерафинированное кокосовое масло. Его нужно в большом количестве нанести на влажные волосы. После этого следует надеть полиэтиленовую шапочку или обернуть фольгой, а также закутать в полотенце.

Кстати, если вы оставите масло на волосах на всю ночь, а утром хорошенько его смоете, вы будете приятно удивлены результатом!