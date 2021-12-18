Нападете — накажем

Евросоюз пытается удержать Россию от «вторжения» на Украину пакетом приготовленных санкций.

Россия как тема отодвинула на второй план заботы, с которыми Европейский союз пришел к завершению этого года.

Даже всемирную борьбу с ковидом, на которую Европа бросает миллиарды евро, даже миграцию, африканское соседство и Банковский союз. Факт, что о тебе все говорят, лестен, повышает самооценку, сознание собственной значимости. Но это в зависимости от контекста.

На саммите ЕС в Брюсселе. Фото: EPA-EFE

В минувшую среду Европарламент в своей резолюции осудил Россию за угрожающую концентрацию войск на границе с Украиной и за репрессии против «Мемориала». На сессии в Страсбурге присужденную Алексею Навальному премию имени Сахарова «За свободу мысли» вручили его дочери Дарье, речь которой депутаты приветствовали аплодисментами стоя. А в Брюсселе в ночь на пятницу главы государств и правительств стран ЕС единогласно подтвердили «заготовку» радикальных санкций против Кремля на случай, если российское вторжение случится.

«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену в ответ, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами», — заявили лидеры ЕС в итоговом документе саммита, имея в виду союзников — США и Великобританию.

Заявления лидеров стран ЕС выглядят беззубыми по сравнению с угрозами Вашингтона и Лондона, но, если верить европейским дипломатам, дискуссия на брюссельском саммите была непростой. Некоторые лидеры стран, которых в российском политическом дискурсе называют «неофитами» ЕС и НАТО, предлагали то, чего требует официальный Киев: введения «адских санкций», чтобы предотвратить вторжение. Другие, в том числе степенные «тяжеловесы», не поддерживают идею превентивного экономического удара, но в целом за готовность к нему.

«Есть ли между членами союза консенсус по санкциям? — спросили журналисты у главного дипломата ЕС Жозепа Борреля на входе во дворец «Европа». «Да, на этот раз да», — ответил он.

ЕС — это не военный альянс и европейская политика сдерживания выражена только в экономических санкциях. Но и при этом ЕС действует иначе, чем США. Потому что требуется согласование между многими странами-членами союза.

«Мы работаем над разными предложениями экономических санкций, которые выдвигают лидеры разных стран ЕС, — сказал нам на условии анонимности высокопоставленный европейский источник. — Мы не можем сразу выложить их на стол, пока нет предварительно поставленных условий. Но среагируем очень быстро».

Чиновник напомнил о ситуации 2014 года, когда российские войска входили в Мариуполь. Евросоюзу, по его словам, потребовалось 72 часа, чтобы запретить РФ и российским компаниям занимать деньги на европейском рынке на 90 дней. И наступление прекратилось.

Летом лидеры стран ЕС приняли проект жестких санкций против России, рассказал он. Но пакет так и не был обнародован, хотя Еврокомиссия (исполнительная коллегия ЕС) подготовила его. Ему может быть дан ход только по команде Европейского совета. На пресс-конференции в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что такой пакет есть.

Запад ввел экономические санкции против РФ в 2014 году из-за аннексии Крыма. Эти меры были нацелены на энергетический, банковский и оборонный секторы России. Санкционный пакет, который лидеры подтвердили на минувшем заседании Евросовета (на случай «вторжения». — Ред.), опять публично не оглашен, и официальный Брюссель его не комментирует, но основные его пункты появлялись в прессе со ссылками на анонимные источники.

Декабрь 2021. На границе между Украиной и Россией. Фото: EPA-EFE

Он включает меры против российских олигархов и финансовых институтов, запрет транзакций ЕС с частными российскими банками, доступа к платежным системам, включая SWIFT. Меры коснутся оборонного сектора, энергетической отрасли, включая уголь, а также продажи технологий. Новый режим санкций направлен против «гибридных атак». В санкционные списки будут добавлены новые физические лица и организации, предусматривается прекращение безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов. Источники отметили, что действия ЕС в конечном итоге будут зависеть от действий РФ и развития событий «на земле».

По мнению большинства экспертов, некоторые пункты, такие как отключение РФ от SWIFT, очень проблематичны, поскольку нарушают мировые рынки энергоносителей и других товаров российского экспорта. Некоторые опасаются, что Владимир Путин может на фоне резкого роста цен на энергоносители прекратить экспорт газа на рынок ЕС, около 40% поставок на который обеспечивает Россия. Хотя новое правительство в Берлине не дало публичных обязательств о перспективах сертификации «Северного потока — 2», немецкие регулирующие органы заявили, что его эксплуатация не сможет начаться до июля 2022 года.

Любые скоординированные санкции ЕС, вероятно, будут во многом зависеть от Германии, чей новый канцлер Олаф Шольц занял более жесткую линию, чем Ангела Меркель. Он впервые участвовал в саммите и был осторожен в высказываниях о возможности российского вторжения в Украину.

«Мы еще раз подчеркнем, что нерушимость границ является важной основой мира в Европе и что вместе мы сделаем все, чтобы эта нерушимость сохранялась», — упорно повторял он в ответ на настойчивые вопросы журналистов перед заседанием, ставя акцент на «нерушимость границ».

На заседание Евросовета, несомненно, повлиял состоявшийся накануне саммит «ЕС — Восточное партнерство». В нем наряду с лидерами 27 стран ЕС участвовали главы пяти стран-участниц этой программы ЕС: Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

У флага шестой участницы, Беларуси, между главами Финляндии и Эстонии, стоял пустой стул.

Но Брюссель и страны ЕС продолжают связывать с партнерской программой большие надежды на распространение своего влияния в регионе.

«Я надеюсь, что это кресло скоро займет законный, демократически избранный белорусский лидер», — пояснила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В итоговом документе о встрече «27 + 5» главы стран ЕС и партнеры из постсоветских государств осудили поведение Александра Лукашенко, который устроил против ЕС «гибридную атаку», запустив мигрантов с Ближнего Востока и усилив репрессии против своего народа. Документ подписали Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Ираклий Гарибашвили, Майя Санду, Владимир Зеленский. РФ и ее поведение в отношении Украины по понятным причинам в этой бумаге не упомянуты. Зато лидеры стран-партнеров использовали возможность для проведения двусторонних встреч с европейскими коллегами, а глава Евросовета Шарль Мишель четыре с половиной часа провел в компании Алиева и Пашиняна, иногда оставляя их тет-а-тет.

Фото: EPA-EFE

Постсоветские страны-партнеры получили от ЕС некоторые материальные обещания, размер которых обусловлен темпами и глубиной демократических реформ, приверженностью европейским ценностям. Мишель, открывая саммит с восточными партнерами, заявил, что ЕС решил инвестировать в их экономику более 2 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что в рамках общего европейского проекта транспортной инфраструктуры Global Gateway стоимостью 300 млрд евро регион Восточного партнерства может привлечь 17 млрд евро инвестиций. В работе находятся проекты повышения энергоэффективности зданий в Молдове, высокоскоростного интернета в селах Грузии и оптоволоконного кабеля под Черным морем. Подписан пакет в 60 млн евро экстренной помощи Молдове для преодоления газового кризиса. Она также сообщила, что ЕС передал восточным партнерам 13 млн доз вакцин от ковида и подписал соглашение с Польским банком развития на 35 млн евро о дальнейших поставках. ЕС отложил дозы вакцины для Беларуси и ищет способы доставить их.

Лидеры постсоветской «пятерки» воспользовались поездкой в Брюссель, чтобы посетить штаб-квартиру НАТО и встретиться с генсеком Йенсом Столтенбергом. В четверг на встрече с Зеленским Столтенберг заявил, что РФ увеличивает, а не сокращает свои войска на границе. А Совет НАТО выступил с заявлением о расширении альянса, подчеркнув, что «поддерживает право всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне». То есть отверг «красные линии» Путина, хотя и не назвал сроков приема Украины. Но для прежних претендентов сроки заранее и не назначались…

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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