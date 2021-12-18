 

Посол РФ в США объяснил сближение Москвы и Пекина

18.12.2021, 5:48, Новости дня
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Москва и Пекин сближаются и укрепляют стратегическое партнерство из-за международной обстановки, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Нет сомнений, что сложившаяся в мире ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Однако, в отличие от США и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства», – сказал Антонов в интервью Newsweek, передает РИА «Новости».

По его словам, РФ во внешней политике ориентируется на создание устойчивой системы международных отношений, которые основаны на международном праве, а также «принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Напомним, в декабре прошла беседа президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обсудили проблемы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Путин в ходе беседы отметил, что рассчитывает на личную встречу с главой КНР в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.



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