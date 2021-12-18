Мнение: Планета обезъян

Планета обезъян в отдельно взятом индийском штате.

Обезьяны убили 250 собак в индийской деревне и начали нападать на детей

Мстительные обезьяны устроили войну с собаками в одной из деревень Индии, истребили их всех и взялись за детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Конфликт между животными вспыхнул в индийской деревне Лавул, штат Махараштра, в середине ноября. Как рассказали местные жители, война началась после убийства собаками обезьяньего детеныша. На следующий день приматы начали нападать на собак и щенков: хватать их, затаскивать на крыши домов и сбрасывать вниз.

Всего за месяц обезьяны убили 250 домашних животных, в результате чего в Лавуле не осталось ни одной собаки. Жители деревни обращались в Департамент лесного хозяйства с требованием отловить обезьян-убийц и взять ситуацию под контроль, однако посланные в деревню полицейские не смогли поймать ни одного животного.

После этого жители Лавула попытались сами встать на защиту собак, однако обезьяны успешно отбились от людей, а некоторых мужчин, которые забирались на крыши домов, чтобы спасти своих питомцев, столкнули вниз.

Более того, расправившись с собаками, обезьяны начали атаковать детей, вероятно, в отместку за попытки людей пресечь расправы над собаками. СМИ сообщили о случае, когда приматы набросились на восьмилетнего школьника, которого удалось отбить только усилиями нескольких мужчин. На данный момент нападения на людей в Лавуле продолжаются.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Музаффарнагар, штат Уттар-Прадеш, стая обезьян убила 13-летнюю девочку. Погибшая подверглась нападению приматов, когда забралась на крышу своего дома, чтобы снять сушившееся там белье.

https://lenta.ru/news/2021/12/17/monkeys_kills/ – цинк

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10320853/Enraged-monkeys-kill-Indian-towns-entire-population-250-DOGS-throwing-heights.html – оригинальная новость на английском (там есть небольшое видео из которого мало что понятно)

Как пишут индийцы, проблема кроется в том, что обезъяна свещенное животное олицетворящее одно из местных божеств и его нельзя просто так убивать, дабы не разгневать высшие силы.

В общем, менее развитые приматы вовсю пользуются религиозными предрассудками более развитых приматов. Крайними оказались собаки и дети.

Иронично, что все это происходит в стране обладающей ядерным оружием и имеющей свою космическую программу.

Как тут не вспомнить уже бородатый анекдот.

– Смотрел вчера "Планета обезьян: Революция".

– Ну и как тебе?

– Да так, жалкое подобие новостей с Украины.

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