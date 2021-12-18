Компания MediaTek представила новый процессор 5 нм

Компания-производитель чипов MediaTek провела помпезную презентацию флагманского процессора Dimensity 9000. И якобы мимоходом публике показали бюджетную модель Dimensity 8000. Однако специалисты советуют обратить на нее особое внимание.

Судя по всему, Dimensity 8000 выпущен как прямой конкурент для процессоров Snapdragon(версии 870 и 888). Все три модели выпущены по техпроцессу 5 нм.

Производительность восьмитысячника будет где-то посередине между упомянутыми процессорами конкурента, что позволит занять достойное место в рыночной нише. Dimensity 8000 получит четыре ядра, которые обеспечат частоту 2,75 ГГц и 2,0 ГГц. Видеоускоритель станет поддерживать частоту обновления кадров до 168 Гц.