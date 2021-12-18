 

Астрономы говорят о частых вспышках на Солнце

18.12.2021, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам ученых, последнее время на Солнце участились вспышки. Всего за одни сутки было зафиксировано 18 таких событий. А на протяжении трех суток число вспышек достигло 38.

Пик активности припал на 15 декабря, уточняют астрономы. Подобные события всегда вызывают опасения. Вспышки могут негативно повлиять на работу электроники и особенно приборов спутниковой или мобильной связи. Также в период частых вспышек наблюдаются проблемы в животном мире. Бывало даже, что перелетные птицы сбивались с пути. Разумеется, ухудшение самочувствия может наблюдаться и у людей, восприимчивых к таким вещам.

Эксперты определяют нынешнюю активность Солнца на оранжевом уровне. Астрономы также зафиксировали позавчера большой коронарный выброс. Но плазма полетела не в нашу сторону.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Создана маска, которая отслеживает реакцию глаза на увиденное

08.07 / США заявили о «злоупотреблении» Россией и Китаем правом вето в ООН

10.03 / Роскомнадзор объяснил сбоем в работе дата-центра в Страсбурге проблемы с доступом к Google

13.11 / Владимирский губернатор заболел коронавирусом

02.11 / В Ленинградской области по обвинению в изнасиловании задержан рэпер Владислав Ширяев

29.07 / При ДТП с автобусом в Москве погиб один человек, семеро пострадали

30.11 / Samsung выпустит новые беспроводные наушники Galaxy Buds

23.07 / В оккупированном Крыму состоялось первое заседание по делу Джемилева

19.11 / Украина получит бесплатную вакцину против COVID-19, назначен новый глава Гостаможенной службы. Главное за день

04.08 / Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали, 11 человек ранены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика