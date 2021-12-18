Астрономы говорят о частых вспышках на Солнце

По словам ученых, последнее время на Солнце участились вспышки. Всего за одни сутки было зафиксировано 18 таких событий. А на протяжении трех суток число вспышек достигло 38.

Пик активности припал на 15 декабря, уточняют астрономы. Подобные события всегда вызывают опасения. Вспышки могут негативно повлиять на работу электроники и особенно приборов спутниковой или мобильной связи. Также в период частых вспышек наблюдаются проблемы в животном мире. Бывало даже, что перелетные птицы сбивались с пути. Разумеется, ухудшение самочувствия может наблюдаться и у людей, восприимчивых к таким вещам.

Эксперты определяют нынешнюю активность Солнца на оранжевом уровне. Астрономы также зафиксировали позавчера большой коронарный выброс. Но плазма полетела не в нашу сторону.