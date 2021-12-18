Песков: Минску повезло, что РФ рядом

Белоруссия становится жертвой агрессивного поведения, Минску повезло, что РФ рядом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.

По его словам, если бы не было поддержки Белоруссии со стороны России, у них было бы хуже, чем на Украине, передает РИА «Новости».

«Да, в Белоруссии есть люди, которые считают: «да, Господи, оставили бы вы нас, мы пошли бы туда». Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже», – отметил Песков.

«Вы не забывайте, что он (Александр Лукашенко, президент Белоруссии – прим.ВЗГЛЯД) сейчас находится пол гигантским международным давлением. И Белоруссия, действительно, становится жертвой очень-очень агрессивного поведения… И белорусам повезло, что есть мы. Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз.