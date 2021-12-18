Захарова призвала ОБСЕ осудить действия Германии против RT

ОБСЕ необходимо осудить поведение европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида из Германии из-за его действий против телеканала RT, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид, он же житель ФРГ и руководитель аналогичной германской структуры, отметил, что новый канал RT вызывает раздражение и что «о нем позаботятся», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что ФРГ изначально исключила выдачу лицензии немецкому подразделению RT на вещание, после чего «надавила на Люксембург», чтобы власти этой страны также запретили транслировать канал. Теперь же Германия «прямо угрожает телеканалу».

«Пошла пощелкаю пультом, о ком из иностранных СМИ нам тоже можно было бы «позаботиться». На всякий случай», – отметила дипломат.

По ее словам, это уже «не цензура, это преследование». Она призвала ОБСЕ осудить такое поведение Шмида.

Напомним, немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без лицензии на вещание в ФРГ.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Предполагалось, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию.