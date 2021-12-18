 

В сети появилась подробная информация о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE

18.12.2021, 4:54, Новости дня
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Новую модель смартфона Samsung Galaxy S21 FE планируют представить публике только в январе 2022 года, когда откроется экспозиция выставки CES. Однако на днях инсайдеры опубликовали в интернете почти всю информацию о будущем мобильном гаджете.

Так, источники сообщают о наличии процессора Snapdragon 888. Кроме того, смартфон выйдет с относительно небольшим экраном с диагональю 6,4 дюйма, на котором частота смены картинки достигнет 120 Гц. Поверх него установят специальное стекло Gorilla Glass Victus с отличными защитными качествами.

Емкость аккумуляторной батареи в смартфоне составит 4500 мАч. Наушники можно будет подключать только по беспроводной связи, так как никакого разъема для этой цели не предусмотрено. Базовая цена гаджета – 749 евро.



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