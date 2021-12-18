 

Компания HTC представила в РФ бюджетную модель смартфона Wildfire E2 Plus

18.12.2021, 4:54, Новости дня
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Компания НТС провела в РФ презентацию очередного дешевого смартфона собственного производства. Модель Wildfire E2 Plus оценена всего в 13 тысяч рублей.

Чем же придется пожертвовать ради такой низкой стоимости? Конструкция основана на чипсете Unisoc Tiger T610 и восьмиядерном процессоре. Объем оперативной памяти в смартфоне составляет 4 Гб. Основной накопитель – 64 Гб.

Производитель не предлагает никаких других вариантов комплектации, отмечают эксперты. Даже цвет только один – черный. В дополнение к слабым техническим характеристикам это и есть плата за низкую цену для потенциального покупателя. Кроме того, частота обновления кадров на экране ограничена показателем 60 Гц.



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