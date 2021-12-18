Insider – из-за отказа вакцинироваться в США уволили более 100 морпехов и шестерых командиров Сухопутных сил

Корпус морской пехоты США уволил 103 военнослужащих, а Сухопутные войска — шестерых командиров, от сержанта до подполковника, пишет Insider. Эти люди отказались делать прививку от коронавируса и не предоставили в положенные сроки отвод, который может даваться по медицинским и «административным» причинам, включая религиозные.



Reuters

Корпус морской пехоты США уволил 103 военнослужащих, а Сухопутные войска — шестерых человек на действительной военной службе, занимающих командные посты. Причиной послужил отказ от вакцинации, пишет Insider.

По данным издания The Marine Corps Times, уволенным морпехам дали срок до 28 ноября, чтобы предоставить отвод от прививки или вакцинироваться. В противном случае военнослужащие должны были оказаться выведены из состава вооружённых сил.

Среди уволенных из Сухопутных войск было двое командиров батальонов. По информации Politico, по своим званиям эти люди ранжируются от сержанта до подполковника.

Также, как заявили Сухопутные войска, они сделали выговор в письменной форме 2767 солдатам, которые отказались выполнять приказ об обязательной вакцинации министра обороны Ллойда Остина, добавляет Insider. На момент истечения крайнего срока вакцинации в Сухопутных войсках, 15 декабря, среди более 461 тыс. солдат были привиты 96%. В четверг 16 декабря не были вакцинированы порядка 10 тыс. военнослужащих.

«Вакцинация наших солдат против COVID-19 в первую очередь проводится ради боеготовности армии, — подчеркнула министр армии Кристин Уормут. — Я настоятельно призываю сделать прививку тех, кто продолжает отказываться от вакцинации и выносит своё окончательное решение не на основе медотвода или административных исключений. В противном случае мы начнём осуществлять принудительные увольнения».

Как напоминает Insider, военнослужащие могут получить отвод от прививки по медицинским и «административным» причинам, включая религиозные. Эти заявления в Сухопутных войсках пока обрабатываются. Представитель Корпуса морской пехоты майор Джим Стенгер заявил, что на сегодня было одобрено 1007 отводов. Уже были полностью вакцинированы 95% морпехов.

Ранее ВВС США объявили, что уволили 27 военнослужащих из-за отказа делать прививки. В среду 15 декабря ВМС сообщили, что собираются уволить более 3 тыс. матросов, не сделавших прививки и не подавших заявления на отвод. По последним официальным данным, в ВВС вакцинировано 97% постоянного состава, а в ВМС — 98%.