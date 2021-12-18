 

Wildberries начал продажи в Британии

18.12.2021, 4:16, Новости дня
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Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries открыл интернет-магазин в Великобритании, государство стало 19-й по счету страной присутствия компании.

«Wildberries объявил о выходе в Великобританию, которая стала 19 страной присутствия компании… Жителям Великобритании доступны 5,5 млн наименований товаров от 164 тыс. международных брендов», – передает РИА «Новости».

Уточняется, что в будущем планируется расширение ассортимента. Оформление заказов в Великобритании возможно как в отдельном интернет-магазине, так и с помощью мобильных приложений. «Доставку заказов до дверей дома или офиса покупателей будут осуществлять международные и локальные курьерские службы», – добавили в компании.

Напомним, все миллиардеры планеты уступили основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук лидерство по приросту годового состояния в процентах. Самая богатая женщина России увеличила свое состояние за год более чем на 1000%, что вывело ее на первую позицию рейтинга Forbes по приросту капитала во всем мире.

Ранее основатели онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук возглавили рейтинг богатейших семей РФ по версии Forbes.



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