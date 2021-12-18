 

В 2022 году флагманские смартфоны станут компактнее

18.12.2021, 4:08, Новости дня
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Похоже, мода на очень большие смартфоны уходит в прошлое. По мнению экспертов, в недалеком будущем большинство мобильных гаджетов получат складные экраны. Но в 2022 году произойдет другая интересная вещь – флагманы станут чуть поменьше своих предшественников.

Это будет очевидно, когда выйдут Xiaomi 12 Ultra, Galaxy S22 Ultra и другие старшие модели смартфонов в новых линейках. О том, что все они станут компактнее, сообщил один их авторитетных инсайдеров.

В частности, источник сообщает, что Xiaomi 12 Ultra получит экран всего на 6,5 или 6,6 дюйма. Скорее всего, остальные версии смартфонов в двенадцатой линейке также получат экраны на несколько процентов меньше, чем нынешние. Данную тенденцию наверняка один за другим поддержат все остальные производители.



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