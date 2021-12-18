Смешко: Если дается указание из Офиса президента, руководители правоохранительных органов выполняют его

“Президент Зеленский говорил, что он придет и изменит систему. Но он не только не изменил систему – он ее сейчас настолько усовершенствовал в авторитарно непрозрачную феодальную систему, где используется весь карательный аппарат, спецслужбы, разведку в своих целях личных. И система никак не реагирует на это и, мало того, никакого контроля за ней не существует”, – заявил он.

По словам Смешко, у Зеленского есть “неконтролируемый” силовой аппарат, который он может “использовать в своих целях, не оставляя никаких следов”.

“И никто не следит за этим. Если дается указание из Офиса президента, назначенные новые руководители правоохранительных органов выполняют любое противоправное указание и документирование не ведется, разведывательная информация докладывается в присутствии посторонних лиц. Есть люди, не имеющие допуска к гостайне, но присутствующие во время озвучивания этой информации. Сломанная система и подстроенная только под удержание самой высокой политической власти, которая сейчас есть у нас в стране. Систему менять надо”, – заявил политик.

Контекст:

Смешко в 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия Смешко “Сила и честь” участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер). В 2020 году Смешко баллотировался в мэры Киева.

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