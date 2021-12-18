 

Жителям КНДР на 11 дней запретили смеяться, пить алкоголь и заниматься досугом – СМИ

18.12.2021, 3:54, Новости дня
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Обычно траур по Ким Чен Иру длится 10 дней, но из-за того, что речь идет о юбилейной дате, ее увеличили до 11 дней, отмечает радиостанция.

Ее собеседник из северокорейского города Синыйджу рассказал, что во время нынешнего траура запретили употреблять алкоголь, смеятся и заниматься досугом, а в сам день 17 декабря запрещено покупать продукты.

По данным Radio Free Asia, гражданам КНДР разрешено демонстрировать исключительно торжественность. Поисками тех, кто выражает недостаточную торжественность, занимается полиция.

Один из источников радиостанции рассказал, что в прошлые годы тех, кто употреблял алкоголь во время траура, рассматривали как идеологических преступников, их задерживали – “и больше никогда не видели”.

Контекст:

Ким Чен Ир руководил КНДР с 1994 года  и до конца жизни в 2011 году.

Сейчас Северной Кореей руководит один из его сыновей, Ким Чен Ын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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