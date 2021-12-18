Аргентина, Бразилия и еще восемь сборных из Южной Америки с 2024 года будут играть в Лиге наций – вице-президент УЕФА

По его словам, сезон 2022/2023 – это “последняя Лига наций в нынешнем формате”.

С 2024 года к соревнованиям присоединятся 10 команд из Южной Америки.

Ожидается, что Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай и Чили войдут в Лигу А, а Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла – в Лигу B. При этом матчи будут проходить в Европе.

Бонек отметил, что в УЕФА “все еще работают над форматом” турнира.

Контекст:

В июне 2022 года стартует третий розыгрыш Лиги наций УЕФА. Турнир состоит из трех лиг (А, В, С) по 16 сборных и четвертой лиги (D), в которой будет семь команд.

Соревнования связаны с отбором на чемпионат Европы: у команд будет дополнительная возможность попасть на финальную стадию Евро с помощью этого турнира. Формат квалификации Евро 2024 пока не утвержден, поэтому пока не ясно, как команды могут получить путевки на турнир через Лигу наций.

16 декабря 2021 года в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки Лиги наций сезона 2022/2023. Сборная Украины сыграет в Лиге В (второй по рейтингу), ее соперниками в двухкруговом турнире станут команды Шотландии, Ирландии и Армении.

Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А. Сборные, занявшие последние места, опустятся лигой ниже.

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